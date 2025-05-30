Украина - мощная морская держава, рассказал командующий ВМС Неижпапа

Черноморский форум. Фото: Новини.LIVE

Украина не только страна у моря, а именно морское государство. Поскольку нам удалось обеспечить работу черноморских портов, а наших ВМС враг все больше опасается и скрывается в Новороссийске.

Об этом заявил командующий военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в рамках Черноморского форума по безопасности.

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Россия с начала полномасштабного вторжения пытается лишить Украину статуса морской державы. Однако благодаря плодотворной работе ВМС врагу это не удалось сделать. Кроме того, несмотря на обстрелы, порты Одесской области работают, подпитывая экономику всей страны.

"Сейчас мы видим на рейде Одессы немало гражданских судов, которые приходят в украинские порты. И это большая победа в борьбе за независимость нашего государства. Выход к морю — это как подарок судьбы. Но на нем надо еще обеспечить безопасность для кораблей. Это экономика, независимость и развитие", — говорит командующий военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

Алексей Неижпапа также добавил, что создавать безопасные условия для гражданского судоходства в Черном море должна не только Украина, но и все государства мира.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ распродает корабли. А также об усиленной охране крымского моста.