Ангелы ВМС ВСУ спасли 6 человек от ФСБ на оккупированных территориях

Военные ВСУ. Фото: скриншот

С февраля по апрель 2025 года одесские военнослужащие специальной разведки ВМС "Ангелы" спасли 6 человек с оккупированных территорий. Сейчас все они в безопасности со своими родными.

Об этом сообщают военнослужащие отряда специальной разведки ВМС "Ангелы".

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Объектами эвакуационных операций были члены семей военнослужащих ВСУ и чиновников, которые находились на оккупированных территориях Украины. Эти люди находились в опасности и под жестким контролем ФСБ. Среди спасенных:

Мать командира 38-й отдельной бригады морской пехоты, которую незаконно и удерживали в неволе представители вражеской спецслужбы.

Мать защитника Азовстали (ранее с временно оккупированной территории Украины удалось вывезти его отца).

Родные трех офицеров морской пехоты. Двух женщин и мужчину удалось перехватить до того, как их задержала ФСБ.

Юноша, мать работает в Херсонской ОВА и имеет доступ к государственной тайне. Поэтому на него давили оккупанты, угрожая службой в российской армии.

Пытки в плену

Сейчас все эвакуированные находятся в безопасности и встретились со своими родными после долгой разлуки. Люди признаются: в неволе россияне их подвергали жестоким пыткам.

"Мы очень благодарны ребятам, которые помогли нам вернуть сына. Я очень счастлива, что он рядом со мной. Потому что мы были гражданскими пленными, вся семья была в плену. Мой ребенок подвергался пыткам. Мы были в застенках и я была вынуждена слушать как пытают моего ребенка. А потом нас разлучили и мы не виделись 2,5 года", — говорит мать освобожденного юноши.

Мать с освобожденным сыном. Фото: "Ангелы"

Добавим, за время своего существования "Ангелы" провели десятки успешных операций и эвакуировали более 80 человек.

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