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Спецотряд ВМС Ангелы показали, как спасали украинцев из оккупации

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Дата публикации 23 мая 2025 16:08
Ангелы ВМС ВСУ спасли 6 человек от ФСБ на оккупированных территориях
Военные ВСУ. Фото: скриншот

С февраля по апрель 2025 года одесские военнослужащие специальной разведки ВМС "Ангелы" спасли 6 человек с оккупированных территорий. Сейчас все они в безопасности со своими родными.

Об этом сообщают военнослужащие отряда специальной разведки ВМС "Ангелы".

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Кого спасали Ангелы

Объектами эвакуационных операций были члены семей военнослужащих ВСУ и чиновников, которые находились на оккупированных территориях Украины. Эти люди находились в опасности и под жестким контролем ФСБ. Среди спасенных:

  • Мать командира 38-й отдельной бригады морской пехоты, которую незаконно и удерживали в неволе представители вражеской спецслужбы.
  • Мать защитника Азовстали (ранее с временно оккупированной территории Украины удалось вывезти его отца).
  • Родные трех офицеров морской пехоты. Двух женщин и мужчину удалось перехватить до того, как их задержала ФСБ.
  • Юноша, мать работает в Херсонской ОВА и имеет доступ к государственной тайне. Поэтому на него давили оккупанты, угрожая службой в российской армии.

Пытки в плену

Сейчас все эвакуированные находятся в безопасности и встретились со своими родными после долгой разлуки. Люди признаются: в неволе россияне их подвергали жестоким пыткам.

"Мы очень благодарны ребятам, которые помогли нам вернуть сына. Я очень счастлива, что он рядом со мной. Потому что мы были гражданскими пленными, вся семья была в плену. Мой ребенок подвергался пыткам. Мы были в застенках и я была вынуждена слушать как пытают моего ребенка. А потом нас разлучили и мы не виделись 2,5 года", — говорит мать освобожденного юноши.

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Мать с освобожденным сыном. Фото: "Ангелы"

Добавим, за время своего существования "Ангелы" провели десятки успешных операций и эвакуировали более 80 человек.

Напомним, недавно мы писали о задержании исполнителей терактов в Одесской области. А также о новом корабле в российской эскадре.

Одесса ВМС ФСБ Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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