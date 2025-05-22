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Новая угроза с моря — новый корабль в эскадре РФ

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Дата публикации 22 мая 2025 13:08
Корвет "Стерегущий" РФ замечен в Средиземном море
Корвет типа "Стерегущий". Фото иллюстративное: shipshub

В состав Средиземноморской эскадры России вошел новый корабль. Он вооружен восемью "Калибрами" и зенитно-ракетным комплексом "Редут".

Об этом сообщает мониторинговая группа канала "Крымский ветер".

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Новый корабль

На рейде в Средиземном море был замечен корвет "Стерегущий" класса "Сообразительный" (проект 20380). Ранее это судно сопровождало "Сирийский экспресс" до Гибралтара. Это один из немногих военных кораблей, который заходил в порт Тартус в Сирии.

Новый корвет РФ вышел на рейд в Средиземное море — какая угроза - фото 1
Корвет "Стерегущий". Фото: соцсети
Новый корвет РФ вышел на рейд в Средиземное море — какая угроза - фото 2
Корвет на съемке со спутника. Фото: Крымский ветер

Что известно о новом корвете

"Стерегущий" принят в состав ВМФ России в 2008 году. После его модернизации в 2023 году этот корабль может нести до 8 ракет "Калибр". Кроме того, на него установили 2 ЗРК "Редут". Такие суда ходят в море с авиационной группой, состоящей из вертолета Ка-27ПЛ и БПЛА "Орлан-10".

Напомним, недавно мы писали о том, почему россияне не рискуют своими кораблями. А также о том, почему стало меньше обстрелов портов Одесской области.

Одесса корабль Новости Одессы флот угроза кораблей
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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