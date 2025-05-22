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Нова загроза з моря — новий корабель в ескадрі РФ

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Дата публікації: 22 травня 2025 13:08
Корвет "Стережний" РФ помічено у Середземному морі
Корвет типу "Стережний". Фото ілюстративне: shipshub

До складу Середземноморської ескадри Росії увійшов новий корабель. Він озброєний вісім'ю "Калібрами" та зенітно-ракетним комплексом "Редут".

Про це повідомляє моніторингова група каналу "Кримський вітер".

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Новий корабель

На рейді у Середземному морі було помічено корвет "Стережний" класу "Кмітливий" (проект 20380). Раніше це судно супроводжувало "Сирійський експрес" до Гібралтару. Це один із небагатьох військових кораблів, який заходив у порт Тартус в Сирії.

Новий корвет РФ вийшов на рейд у Середземне море — яка загроза - фото 1
Корвет "Стережний". Фото: соцмережі
Новий корвет РФ вийшов на рейд у Середземне море — яка загроза - фото 2
Корвет на зйомці з супутника. Фото: Кримський вітер

Що відомо про новий корвет

"Стерігаючий" прийнятий до складу ВМФ Росії в 2008 році. Після його модернізації у 2023 році цей корабель може нести до 8 ракет "Калібр". Крім того, на нього встановили 2 ЗРК "Редут". Такі судна ходять у морі з авіаційною групою, що складається з гелікоптера Ка-27ПЛ та БПЛА "Орлан-10".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому росіяни не ризикують своїми кораблями. А також про те, чому поменшало обстрілів портів Одещини.

Одеса корабель Новини Одеси флот загроза кораблів
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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