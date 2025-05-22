Жители Одесской области поджигали объекты Укрзализныци и авто военного ВСУ

Подозреваемый с правоохранителем. Фото: Одесская областная прокуратура

Жители Одессы и области по заказу российских спецслужб подожгли релейные шкафы Укрзализныци и авто военного. Однако всех их разыскали правоохранители, фигурантам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, 27-летний житель Одесского района получил через Telegram предложение поджечь релейный шкаф вблизи железнодорожной станции "Аккаржа". Согласившись, мужчина выполнил задание, что привело к полному уничтожению оборудования. "Легкого заработка" искал и 18-летний житель областного центра, который выполнял аналогичное задание вблизи железнодорожного перегона "Одесса-Застава". Он пытался вывести из строя систему управления движением поездов, однако огонь не вызвал повреждений. Еще один подозреваемый — 17-летний юноша, поджег автомобиль военнослужащего ВСУ.

Фигурант возле шкафа. Фото: Одесская областная прокуратура

Горящий шкаф. Фото: Одесская областная прокуратура

Все трое действовали по подобной схеме: заранее покупали зажигательные вещества, совершали поджоги, а затем присылали фото и видеоотчеты заказчикам как доказательство выполненного задания.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям: ч.2 ст. 113, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, и ч. 2 ст. 194 УК Украины (покушение на диверсию, препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который ездил за рулем без прав. А также о мошеннической схеме одессита.