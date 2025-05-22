Мешканці Одещини підпалювали об'єкти Укрзалізниці та авто військового ЗСУ

Підозрюваний з правоохоронцем. Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканці Одеси і області на замовлення російських спецслужб підпалили релейні шафи Укрзалізниці та авто військового. Однак всіх їх розшукали правоохоронці, фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, 27-річний житель Одеського району отримав через Telegram пропозицію підпалити релейну шафу поблизу залізничної станції "Аккаржа". Погодившись, чоловік виконав завдання, що призвело до повного знищення обладнання. "Легкого заробітку" шукав і 18-річний мешканець обласного центру, який виконував аналогічне завдання поблизу залізничного перегону "Одеса-Застава". Він намагався вивести з ладу систему управління рухом потягів, однак вогонь не спричинив пошкоджень. Ще один підозрюваний — 17-річний юнак, підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Фігурант біля шафи. Фото: Одеська обласна прокуратура

Палаюча шафа. Фото: Одеська обласна прокуратура

Всі троє діяли за подібною схемою: заздалегідь купували запалювальні речовини, вчиняли підпали, а потім надсилали фото- і відеозвіти замовникам як доказ виконаного завдання.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями: ч.2 ст. 113, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, та ч. 2 ст. 194 КК України (замах на диверсію, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисне знищення та пошкодження чужого майна). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який їздив за кермом без прав. А також про шахрайську схему одесита.