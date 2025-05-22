Мешканці Одещини підпалювали об'єкти Укрзалізниці та авто військового ЗСУ

Теракти на Одещині — що загрожує трьом виконавцям
Мешканці Одеси і області на замовлення російських спецслужб підпалили релейні шафи Укрзалізниці та авто військового. Однак всіх їх розшукали правоохоронці, фігурантам загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, 27-річний житель Одеського району отримав через Telegram пропозицію підпалити релейну шафу поблизу залізничної станції "Аккаржа". Погодившись, чоловік виконав завдання, що призвело до повного знищення обладнання. "Легкого заробітку" шукав і 18-річний мешканець обласного центру, який виконував аналогічне завдання поблизу залізничного перегону "Одеса-Застава". Він намагався вивести з ладу систему управління рухом потягів, однак вогонь не спричинив пошкоджень. Ще один підозрюваний — 17-річний юнак, підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ.
Всі троє діяли за подібною схемою: заздалегідь купували запалювальні речовини, вчиняли підпали, а потім надсилали фото- і відеозвіти замовникам як доказ виконаного завдання.
Яке покарання загрожує
Фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями: ч.2 ст. 113, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, та ч. 2 ст. 194 КК України (замах на диверсію, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисне знищення та пошкодження чужого майна). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який їздив за кермом без прав. А також про шахрайську схему одесита.
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