У поліції прокоментували ранкове затримання в Одесі на Парковій - у розшуку ТЦК

Поліцейська з протоколом. Фото ілюстративне: ГУНП

У поліції прокоментували ранкове затримання водія на вулиці Парковій в Одесі. Чоловік керував авто не маючи посвідчення та мав ознаки наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одещини.

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Подробиці затримання

Інспектори зупинили авто Mini Cooper, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування та має ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, відмовився проходити медичний огляд. Також правоохоронці з’ясували, що керманич перебуває в розшуку, оскільки не оновив дані в терцентрі комплектування. Після того, як громадянину запропонували проїхати до РТЦК та СП, він намагався втекти та поводився агресивно.

Яке покарання йому загрожує

Патрульні затримали громадянина із застосуванням кайданок та доставили до відділку РТЦК та СП. На нього склали протоколи за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння), та ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права на це) КУпАП. Йому загрожує до 40 800 гривень штрафу та позбавлення водійського посвідчення на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про конфлікт в одеській маршрутці, який закінчився різаниною. А також про шахрайську схему містянина.