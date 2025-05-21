Одесский мошенник обманывал граждан на деньги, обещая им установить кондиционеры

Полицейский ведет протокол. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одессит брал полную предоплату за установку кондиционеров, после чего исчезал, не выполнив заказ. Мужчина успел обмануть пятерых граждан, пока его не задержали сотрудники полиции.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый разместил на одной из популярных интернет-платформ объявления о предоставлении установки и ремонта кондиционеров. В течение нескольких дней к мужчине с заказами обратились пятеро горожан. Он посетил их дома, оценил объем работ и пообещал выполнить уже на следующий день при условии полной предоплаты. Цены колебались от 4000 до 6800 гривен. В целом люди передали "мастеру" 25 тыс. 600 грн, после чего он исчез и перестал выходить на связь.

Изъятый телефон. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Потерпевшие в свою очередь обратились в полицию. Правоохранители установили, что за аферами стоит 44-летний житель Одессы, и разыскали его. У правонарушителя изъяли в качестве вещественного доказательства мобильный телефон, с помощью которого он общался с потерпевшими.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мошеннике, который зарабатывал на больных людях. А также о мужчине, который сжег авто брата из-за обиды.