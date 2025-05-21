Одеський шахрай ошукував громадян на гроші, обіцяючи їм встановити кондиціонери

Поліцейський веде протокол. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одесит брав повну передплату за встановлення кондиціонерів, після чого зникав, не виконавши замовлення. Чоловік встиг ошукати п'ятьох громадян, доки його не затримали працівники поліції.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства підозрюваний розмістив на одній із популярних інтернет-платформ оголошення щодо надання встановлення та ремонту кондиціонерів. Протягом кількох днів до чоловіка із замовленнями звернулися п’ятеро містян. Він відвідав їхні оселі, оцінив обсяг робіт і пообіцяв виконати вже наступного дня за умови повної передоплати. Ціни коливались від 4000 до 6800 гривень. Загалом люди передали "майстру" 25 тис. 600 грн, після чого він зник і перестав виходити на зв'язок.

Вилучений телефон. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Потерпілі своєю чергою звернулися до поліції. Правоохоронці встановили, що за аферами стоїть 44-річний житель Одеси, та розшукали його. У правопорушника слідчі вилучили в якості речового доказу мобільний телефон, за допомогою якого він спілкувався з потерпілими.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману). Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахрая, який заробляв на хворих людях. А також про чоловіка, який спалив авто брата через образу.