В Одесской области мужчина трижды продал несуществующее авто

Полицейские допрашивают подозреваемого. Фото: полиция Одесчины

Житель Белгород-Днестровского трижды продал автомобиль ВАЗ — один и тот же, к тому же несуществующий в реальности. Аферисту грозит тюремное заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 1 ноября.

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Деньги на бензин

Объявление о продаже автомобиля мужчина разместил в соцсетях. Купить "жигули" захотели мужчина и две женщины из Сумской, Николаевской и Хмельницкой областей. Всем им "продавец" дал согласие, но рассказал, что должен лично привезти машину. А для этого нужны деньги на горючее.

Все трое потенциальных покупателей согласились. В общей сложности они перечислили мошеннику 20,5 тыс. грн. После этого "продавец" заблокировал телефоны потерпевших и удалил объявление.

Не первая судимость

Жертвы мошенника обратились в полицию. Подозреваемый был задержан. Как оказалось, ранее он был приговорен к 8,5 годам тюрьмы за разбой, грабеж и кражу.

Как не попасться

Чтобы не стать жертвами мошенников в интернете, следует придерживаться следующих правил:

не оплачивайте деньги заранее за товар или услуги непроверенным людям, отдавайте предпочтение наложенным платежам;

используйте только проверенные ресурсы;

не передавайте никому данные своей банковской карты;

если вы оплатили покупку в интернете, а продавец не отправил купленный товар – обратитесь в свой банк с заявлением о возврате уплаченных средств.

Напомним, в Николаевской области мошенник обманывал военных и гражданских. Он предлагал всевозможные услуги, брал деньги и исчезал. Также шустрый одессит по проверенной схеме обманул нескольких пенсионеров в столице.