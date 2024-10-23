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Перевірена схема — спритний одесит видурив сотні тисяч гривень у пенсіонерів

23 жовтня 2024 18:13
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит видурив 340 тисяч гривень у київських пенсіонерів
Будівля Київської прокуратури. Фото: Вечірній Київ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Раніше засуджений 31-річний одесит виманював гроші у літніх людей за схемою "ваш родич потрапив у халепу". Він намагався сховатися, але був затриманий правоохоронцями.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Шахрайський план

За даними слідства, чоловік діяв разом зі спільниками, які перебувають за ґратами. Саме вони зателефонували на домашній телефон 77-річному пенсіонеру і розповіли, що його дружина буцімто стала винуватицею ДТП, в якій загинула жінка. "Зам'яти" справу можна нібито тільки за гроші. Чоловік розгубився і віддав 300 тис. грн одеситові, який прийшов до нього додому. Тільки після цього пенсіонер зателефонував дружині і зрозумів, що його ошукали.

Того ж дня за такою ж схемою одесит отримав 40 тис. грн від 91-річної жінки — начебто на "операцію сусідці".

Затримання афериста

Отримавши гроші, чоловік поштою та через криптогаманець переказав їх спільникам у в'язниці. Після цього він сів на потяг і вирушив до Дніпра. Там його затримали правоохоронці.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Якщо суд визнає одесита винним, йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Спільників афериста встановлюють.

У прокуратурі зазначили, що раніше затриманий вже сидів у в'язниці за створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, мешканець Одещини тричі продав неіснуючу автівку. А в Харкові винесли вирок одеситові, який пропонував за гроші "просунути" клієнтів на високі посади і навіть зробити депутатами Верховної Ради.  

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