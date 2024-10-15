Мешканець Одещини тричі продав неіснуюче авто

Поліцейський працює за ноутбуком. Фото: кіберполіція

Мешканець Подільського району опублікував у соцмережах оголошення про продаж старенького легковика за дуже низькою ціною. Єдиним недоліком було те, що машини взагалі не існувало.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 15 жовтня.

Читайте також:

Підступна схема

Як тільки знаходився бажаючий придбати авто, продавець просив у нього завдаток у будь-якій сумі. А отримавши гроші, одразу блокував телефон покупця, видаляв старе оголошення і публікував таке ж саме нове. Таким чином, шахраю вдалося тричі "продати" машину.

Одному з покупців аферист розповів, що йому конче потрібні гроші на лікування доньки. Клієнт пройнявся цією історією й переказав "продавцю" 19,3 тис. грн. Двоє інших перевели на його рахунок, відповідно, 4,5 тис. грн і 4 тис. грн.

Викриття афери

Усі потерпілі мешкали у різних областях — Чернігівській, Херсонській та Полтавській. Вони звернулися до поліції за місцем мешкання. Правоохоронці з'ясували, що гроші з банківської картки, яку використовував шахрай, були зняті на Одещині й скерували матеріали одеським колегам.

Шахраєм виявився 39-річний мешканець Кодими. Він вже має непогашену судимість за крадіжку, за яку провів за ґратами три роки. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує ще три роки ув'язнення.

Як не попастися

Щоби не стати жертвами шахраїв в інтернеті, варто дотримуватися наступних правил:

не сплачуйте гроші наперед за товар чи послуги неперевіреним людям, надавайте перевагу післяплаті;

використовуйте тільки перевірені ресурси;

не передавайте нікому дані своєї банківської картки;

якщо ви оплатили покупку в інтернеті, а продавець не відправив куплений товар — зверніться до свого банку із заявою про повернення сплачених коштів.

Нагадаємо, у Харкові затримали хитрого одесита. Він обіцяв знайомим за гроші високі посади і навіть місце у Верховній Раді.

Також у Хмельницькій області судили чоловіка, який помилково отримав на банківську картку майже 500 тис. грн і привласнив їх собі.