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Хитрый план — житель Одесчины трижды продал несуществующий автомобиль

15 октября 2024 10:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Житель Одесчины трижды продал несуществующее авто
Полицейский работает на ноутбуке. Фото: киберполиция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Житель Подольского района опубликовал в соцсетях объявления о продаже старенькой легковушки по очень низкой цене. Единственным недостатком было то, что машины вообще не существовало.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 15 октября.

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Коварная схема

Как только находился желающий приобрести автомобиль, продавец просил у него задаток в любой сумме. А получив деньги, сразу блокировал телефон покупателя, удалял старое объявление и публиковал такое же новое. Таким образом, мошеннику удалось трижды "продать" машину.

Одному из покупателей аферист рассказал, что ему очень нужны деньги на лечение дочери. Клиент проникся этой историей и перевел "продавцу" 19,3 тыс. грн. Двое других перевели на его счет соответственно 4,5 тыс. грн и 4 тыс. грн.

Разоблачение аферы

Все пострадавшие проживали в разных областях — Черниговской, Херсонской и Полтавской. Они обратились в полицию по месту жительства. Правоохранители выяснили, что деньги с банковской карты, которую использовал мошенник, были сняты в Одесской области, и направили материалы одесским коллегам.

Мошенником оказался 39-летний житель Кодымы. У него уже непогашенная судимость за кражу, за которую провел за решеткой три года. Если суд сочтет его виновным, мужчине грозит еще три года заключения.

Как не попасться

Чтобы не стать жертвами мошенников в интернете, следует придерживаться следующих правил:

  • не оплачивайте деньги заранее за товар или услуги непроверенным людям, отдавайте предпочтение наложенным платежам;
  • используйте только проверенные ресурсы;
  • не передавайте никому данные своей банковской карты;
  • если вы оплатили покупку в интернете, а продавец не отправил купленный товар — обратитесь в свой банк с заявлением о возврате уплаченных средств.

Напомним, в Харькове задержали хитрого одессита. Он обещал знакомым за деньги высокие должности и даже место в Верховной Раде.

Также в Хмельницкой области судили мужчину, который ошибочно получил на банковскую карту почти 500 тыс. грн и присвоил их себе.

Одесса полиция мошенничество Одесская область задержание

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