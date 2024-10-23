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Проверенная схема — ловкий одессит выдурил сотни тысяч гривен у пенсионеров

23 октября 2024 18:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одессит выдурил 340 тысяч гривен у киевских пенсионеров
Здание Киевской прокуратуры. Фото: Вечерний Киев
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Ранее осужденный 31-летний одессит выманивал деньги у пожилых людей по схеме "ваш родственник попал в беду". Он пытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Мошеннический план

По данным следствия, мужчина действовал вместе с сообщниками, находящимися за решеткой. Именно они позвонили по телефону 77-летнему пенсионеру и рассказали, что его жена будто бы стала виновницей ДТП, в которой погибла женщина. "Замять" дело можно якобы только за деньги. Муж растерялся и отдал 300 тыс. грн одесситу, пришедшему к нему домой. Только после этого пенсионер позвонил по телефону жене и понял, что его обманули.

В тот же день по такой же схеме одессит получил 40 тыс. грн от 91-летней женщины — будто бы на "операцию соседке".

Задержание афериста

Получив деньги, мужчина по почте и через криптокошелек перевел их подельникам в тюрьму. После этого он сел на поезд и отправился в Днепр. Там его задержали правоохранители.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Если суд признает одессита виновным, ему грозит до пяти лет заключения. Сообщников афериста устанавливают.

В прокуратуре отметили, что ранее задержанный уже сидел в тюрьме за создание террористической группы и незаконное обращение с оружием.

Напомним, житель Одесчины трижды продал несуществующий автомобиль. А в Харькове вынесли приговор одесситу, предлагавшему за деньги "продвинуть" клиентов на высокие должности и даже сделать депутатами Верховной Рады.

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