Мешканець Миколаївщини видурював гроші у військових

Будівля Первомайського райсуду. Фото: сайт суду

Мешканець Первомайська запевняв військових, що за гроші може посприяти їхньому переведенню до іншої частини. Одночасно він провертав й інші афери, вже з цивільними. Втім, суд призначив йому досить м'яке покарання.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Первомайського районного суду.

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Подробиці справи

Чоловік переконав знайомого військового, що за 10 тис. грн допоможе йому змінити місце служби. Отримавши гроші, він пообіцяв вирішити питання протягом двох місяців, а сам витратив їх на власний розсуд. Згодом він так само обдурив дружину іншого військового. Щоправда, вартість "послуги" шахрай підвищив. Взявши у жінки 1 тис. доларів, він згодом повідомив їй, що потрібно ще 500 доларів. Ці гроші вона також йому передала. Жертвою афериста став ще один військовослужбовець — він заплатив 45 тис. грн.

Крім цього, у справі фігурують й інші шахрайства. Зокрема, чоловік брав гроші буцімто за оформлення водійського посвідчення, за перевезення ліків до Польщі і за перегін автомобілів з інших країн.

Вирок суду

У своїх діях обвинувачених розкаявся і визнав свою провину. Врахувавши це, суддя замінив йому два роки тюрми іспитовим строком тієї ж тривалості.

Нагадаємо, у Хмельницькій області підполковник з ТЦК отримав 1,2 тис. доларів від призовника за вплив на рішення ВЛК. Також на Київщині судили листоношу, яка підробляла підписи на повістках.