Житель Николаевщины выманивал деньги у военных

Здание Первомайского райсуда. Фото: сайт суда

Житель Первомайска уверял военных, что за деньги может поспособствовать их переводу в другую часть. Одновременно он проворачивал и другие аферы, уже с гражданскими. Впрочем, суд назначил ему достаточно мягкое наказание.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Первомайского районного суда.

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Подробности дела

Мужчина убедил знакомого военного, что за 10 тыс. грн поможет ему сменить место службы. Получив деньги, он пообещал решить вопрос в течение двух месяцев, а сам потратил их по своему усмотрению. Впоследствии он так же обманул жену другого военного. Правда, стоимость "услуги" мошенник повысил. Взяв у женщины 1 тыс. долларов, он впоследствии сообщил ей, что нужно еще 500 долларов. Эти деньги она тоже ему передала. Жертвой афериста стал еще один военнослужащий — он заплатил 45 тыс. грн.

Кроме этого, по делу фигурируют и другие мошенничества. В частности, мужчина брал деньги якобы за оформление водительского удостоверения, за перевозку лекарств в Польшу и за перегон автомобилей из других стран.

Приговор суда

В своих действиях обвиняемых раскаялся и признал свою вину. Учитывая это, судья заменил ему два года тюрьмы испытательным сроком той же продолжительности.

Напомним, в Хмельницкой области подполковник из ТЦК получил 1,2 тыс. долларов от призывника за влияние на решение ВВК. Также в Киевской области судили почтальона, который подделывал подписи на повестках.