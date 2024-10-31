Житель Николаевщины выманивал деньги у военных

Мошенник из Николаевщины обманывал военных — решение суда
Житель Первомайска уверял военных, что за деньги может поспособствовать их переводу в другую часть. Одновременно он проворачивал и другие аферы, уже с гражданскими. Впрочем, суд назначил ему достаточно мягкое наказание.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Первомайского районного суда.
Подробности дела
Мужчина убедил знакомого военного, что за 10 тыс. грн поможет ему сменить место службы. Получив деньги, он пообещал решить вопрос в течение двух месяцев, а сам потратил их по своему усмотрению. Впоследствии он так же обманул жену другого военного. Правда, стоимость "услуги" мошенник повысил. Взяв у женщины 1 тыс. долларов, он впоследствии сообщил ей, что нужно еще 500 долларов. Эти деньги она тоже ему передала. Жертвой афериста стал еще один военнослужащий — он заплатил 45 тыс. грн.
Кроме этого, по делу фигурируют и другие мошенничества. В частности, мужчина брал деньги якобы за оформление водительского удостоверения, за перевозку лекарств в Польшу и за перегон автомобилей из других стран.
Приговор суда
В своих действиях обвиняемых раскаялся и признал свою вину. Учитывая это, судья заменил ему два года тюрьмы испытательным сроком той же продолжительности.
Напомним, в Хмельницкой области подполковник из ТЦК получил 1,2 тыс. долларов от призывника за влияние на решение ВВК. Также в Киевской области судили почтальона, который подделывал подписи на повестках.
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