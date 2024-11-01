На Одещині чоловік тричі продав неіснуюче авто

Поліцейські допитують підозрюваного. Фото: поліція Одещини

Мешканець Білгород-Дністровського тричі продав автомобіль ВАЗ — один і той самий, до того ж неіснуючий у реальності. Аферисту загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 1 листопада.

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Гроші на бензин

Оголошення про продаж автівки чоловік розмістив у соцмережах. Придбати "жигулі" захотіли чоловік і дві жінки з Сумської, Миколаївської та Хмельницької областей. Всім їм "продавець" дав згоду, але розповів, що має особисто привезти машину. А для цього потрібні гроші на пальне.

Всі троє потенційних покупців погодилися. В цілому вони перерахували шахраєві 20,5 тис. грн. Після цього "продавець" заблокував телефони потерпілих і видалив повідомлення.

Не перша судимість

Жертви шахрая звернулися до поліції. Підозрюваного затримали. Як виявилося, раніше він був засуджений до 8,5 років ув'язнення за розбій, грабіж та крадіжку.

Як не попастися

Щоби не стати жертвами шахраїв в інтернеті, варто дотримуватися наступних правил:

не сплачуйте гроші наперед за товар чи послуги неперевіреним людям, надавайте перевагу післяплаті;

використовуйте тільки перевірені ресурси;

не передавайте нікому дані своєї банківської картки;

якщо ви оплатили покупку в інтернеті, а продавець не відправив куплений товар — зверніться до свого банку із заявою про повернення сплачених коштів.

Нагадаємо, на Миколаївщині шахрай дурив військових і цивільних. Він пропонував різноманітні послуги, брав гроші і зникав. Також спритний одесит за перевіреною схемою ошукав декількох пенсіонерів у столиці.