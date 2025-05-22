В полиции прокомментировали утреннее задержание в Одессе на Парковой - в розыске ТЦК

За рулем без прав и в розыске ТЦК — детали конфликта в Одессе
В полиции прокомментировали утреннее задержание водителя на улице Парковой в Одессе. Мужчина управлял авто, не имея удостоверения, но у него были признаки наркотического опьянения.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
Подробности задержания
Инспекторы остановили авто Mini Cooper, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов патрульные установили, что мужчина лишен права управления, и обнаружили признаки наркотического опьянения. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Также правоохранители выяснили, что он находится в розыске, поскольку не обновил данные в терцентре комплектования. После того как гражданину предложили проехать в РТЦК и СП, он пытался убежать и вел себя агрессивно.
Какое наказание ему грозит
Патрульные задержали гражданина с применением наручников и доставили в отделение РТЦК и СП. На него составили протоколы по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения), и ч. 5 ст. 126 (Повторное в течение года управление транспортным средством лицом, лишенным права на это) КоАП. Ему грозит до 40 800 гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на срок от 5 до 7 лет.
Напомним, недавно мы писали о конфликте в одесской маршрутке, который закончился поножовщиной. А также о мошеннической схеме горожанина.
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