В полиции прокомментировали утреннее задержание в Одессе на Парковой - в розыске ТЦК

Полицейская с протоколом. Фото иллюстративное: ГУНП

В полиции прокомментировали утреннее задержание водителя на улице Парковой в Одессе. Мужчина управлял авто, не имея удостоверения, но у него были признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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Подробности задержания

Инспекторы остановили авто Mini Cooper, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов патрульные установили, что мужчина лишен права управления, и обнаружили признаки наркотического опьянения. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Также правоохранители выяснили, что он находится в розыске, поскольку не обновил данные в терцентре комплектования. После того как гражданину предложили проехать в РТЦК и СП, он пытался убежать и вел себя агрессивно.

Какое наказание ему грозит

Патрульные задержали гражданина с применением наручников и доставили в отделение РТЦК и СП. На него составили протоколы по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения), и ч. 5 ст. 126 (Повторное в течение года управление транспортным средством лицом, лишенным права на это) КоАП. Ему грозит до 40 800 гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, недавно мы писали о конфликте в одесской маршрутке, который закончился поножовщиной. А также о мошеннической схеме горожанина.