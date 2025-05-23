Янголи ВМС ЗСУ врятували 6 людей від ФСБ на окупованих територіях

Звільнений з полону. Фото: скриншот

З лютого по квітень 2025 року одеські військовослужбовці спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятували 6 людей з окупованих територій. Наразі усі вони у безпеці зі своїми рідними.

Про це повідомляють військовослужбовці загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи".

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Обʼєктами евакуаційних операцій були члени сімей військовослужбовців ЗСУ та посадовців, які знаходилися на окупованих територіях України. Ці люди перебували у небезпеці та під жорстким контролем ФСБ. Серед врятованих:

Матір командира 38-ї окремої бригади морської піхоти, яку незаконно та утримували в неволі представники ворожої спецслужби.

Матір оборонця Азовсталі (раніше з з тимчасово окупованої території України вдалося вивезти його батька).

Рідні трьох офіцерів морської піхоти. Двох жінок та чоловіка вдалося перехопити до того, як їх затримао ФСБ.

Юнак, мати працює в Херсонській ОВА та має доступ до державної таємниці. Через це на нього тиснули окупанти, погрожуючи службою в російській армії.

Катування в полоні

Наразі усі евакуйовані знаходяться у безпеці та зустрілися зі своїми рідними після довгої розлуки. Люди зізнаються: у неволі росіяни їх піддавали жорстоким тортурам.

"Ми дуже дякуємо хлопцям, які допомогли нам повернути сина. Я дуже щасливо, що він поряд зі мною. Бо ми були цивільними полоненими, вся родина була в полоні. Моя дитина піддавалася тортурам. Ми були в катівні і я була вимушена слухати, як катують мою дитину. А потім нас розлучили і ми не бачились 2,5 роки", — каже мати звільненого юнака.

Мати зі звільненим сином. Фото: "Янголи"

Додамо, за час свого існування "Янголи" провели десятки успішних операцій та евакуювали понад 80 людей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання виконавців терактів на Одещині. А також про новий корабель в російській ескадрі.