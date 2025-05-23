Янголи ВМС ЗСУ врятували 6 людей від ФСБ на окупованих територіях

Спецзагін ВМС Ангели показали, як рятували українців з окупації
З лютого по квітень 2025 року одеські військовослужбовці спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятували 6 людей з окупованих територій. Наразі усі вони у безпеці зі своїми рідними.
Про це повідомляють військовослужбовці загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи".
Кого рятували Янголи
Обʼєктами евакуаційних операцій були члени сімей військовослужбовців ЗСУ та посадовців, які знаходилися на окупованих територіях України. Ці люди перебували у небезпеці та під жорстким контролем ФСБ. Серед врятованих:
- Матір командира 38-ї окремої бригади морської піхоти, яку незаконно та утримували в неволі представники ворожої спецслужби.
- Матір оборонця Азовсталі (раніше з з тимчасово окупованої території України вдалося вивезти його батька).
- Рідні трьох офіцерів морської піхоти. Двох жінок та чоловіка вдалося перехопити до того, як їх затримао ФСБ.
- Юнак, мати працює в Херсонській ОВА та має доступ до державної таємниці. Через це на нього тиснули окупанти, погрожуючи службою в російській армії.
Катування в полоні
Наразі усі евакуйовані знаходяться у безпеці та зустрілися зі своїми рідними після довгої розлуки. Люди зізнаються: у неволі росіяни їх піддавали жорстоким тортурам.
"Ми дуже дякуємо хлопцям, які допомогли нам повернути сина. Я дуже щасливо, що він поряд зі мною. Бо ми були цивільними полоненими, вся родина була в полоні. Моя дитина піддавалася тортурам. Ми були в катівні і я була вимушена слухати, як катують мою дитину. А потім нас розлучили і ми не бачились 2,5 роки", — каже мати звільненого юнака.
Додамо, за час свого існування "Янголи" провели десятки успішних операцій та евакуювали понад 80 людей.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання виконавців терактів на Одещині. А також про новий корабель в російській ескадрі.
Читайте Новини.LIVE!