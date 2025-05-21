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Кримський міст став символом росіян — він під жорсткою охороною

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Дата публікації: 21 травня 2025 14:57
Чому ЗСУ досі не знищили Кримський міст, розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук
Кримський міст. Фото ілюстративне: REUTERS

Кримський міст досі не зруйнований лише через те, що росіянам вдалося значно посилити його охорону. Оскільки цей об'єкт важливий не тільки для логістики, але і як ідеологічний символ.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, ворог збудував біля Кримського мосту міцну систему оборони, що ускладнює його ураження для ЗСУ. І у разі ймовірності повітряної чи морської атаки міст одразу ж перекривають. Крім того, саме біля цього об'єкту сконцентровано дуже багато засобів ППО.

"Вони вкладають серйозні ресурси в охорону цього об'єкта. Тому що міст для них — не лише логістичний вузол, а й ідеологічний символ.  І тому окупанти змушені зберігати високу концентрацію ППО біля нього", — каже речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук додав, що щільність прикриття ППО в Криму настільки висока, що на території Росії більше пропущених ударів з боку ЗСУ, ніж на півострові.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бій одеських морпіхів на фронті. А також про відбиття атаки бійцями 28-ї бригади.

Одеса ЗСУ ВМС Новини Одеси Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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