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Уничтожение врага на фронте — Одесские морпехи показали видео

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Дата публикации 21 мая 2025 12:32
Зрелищные кадры боя одесских морпехов ВСУ на фронте
Операторы дронов. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Одесские морпехи показали мастерское уничтожение живой силы и техники врага на фронте. Операторы дронов ВСУ на этот раз ликвидировали не только штурмовиков и технику ВС РФ, но и РЭБы противника.

Видео с кадрами боя обнародовали бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты.

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Подробности боя

На кадрах, которые опубликовали бойцы одесской 37-й отдельной бригады морской пехоты можно увидеть точные дроновые удары на атакующие подразделения россиян. Под огнем оказалась как вражеская бронетехника, так и мотоциклы, на которых в последнее время ВС РФ любят проводить штурмы посадок. Пехотинцы врага пытались спрятаться, однако были уничтожены точными сбросами.

"И пока российская пропаганда кричит о своей "живой силе", эту силу мы превращаем в неживую. Работаем на результат!",— говорится в сообщении военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили несколько РЭБов, которые были установлены оккупантами на башнях.

Напомним, недавно мы писали о бое одесских морпехов из 35-й бригады. А также об уничтожении вражеской техники с помощью дронов.

Одесса Новости Одессы дроны война в Украине морская пехота
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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