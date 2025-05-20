Одесские морпехи уничтожают российских пехотинцев на фронте — кадры боя

Боец с дроном. Фото иллюстративное: t.me/zedigital

Одесские морпехи продолжают успешно уничтожать врага на фронте. Операторы дронов 35-й ОБрМП нанесли точные и зрелищные удары по пехотинцам противника.

Видео с кадрами боевых действий поделились бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

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Подробности боя

Разведчики 35-й отдельной бригады морской пехоты заметили пехотинцев противника, которые передвигались вблизи позиций Сил обороны. Тогда операторы дронов быстро направили свои беспилотники в сторону живой силы россиян. Бойцы ВС РФ пытались спрятаться, однако все равно были уничтожены точными сбросами с БпЛА.

"Ни один оккупант не убежит от операторов БпЛА 35 бригады морской пехоты. Как бы ни пытался", — говорится в сообщении морпехов.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесские военные уничтожают вражескую технику. А также о бое 28-й бригады на Торецком направлении.