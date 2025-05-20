Одеські морпіхи знищують російських піхотинців на фронті — кадри бою

Боєць із дроном. Фото ілюстративне: t.me/zedigital

Одеські морпіхи продовжують успішно нищити ворога на фронті. Оператори дронів 35-ї ОБрМП завдали влучних та видовищних ударів по піхотинцях супротивника.

Відео з кадрами бойових дій поділилися бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

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Розвідники 35-ї окремої бригади морської піхоти помітили піхотинців супротивника, які пересувалися поблизу позицій Сил оборони. Тоді оператори дронів швидко скерували свої безпілотники у напрямку живої сили росіян. Бійці ЗС РФ намагалися заховатися, однак все одно були знищені влучними скидами з БпЛА.

"Жоден окупант не втече від операторів БпЛА 35 бригади морської піхоти. Як би не намагався", — йдеться у повідомленні морпіхів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські військові знищують ворожу техніку. А також про бій 28-ї бригади на Торецькому напрямку.