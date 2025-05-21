Видовищні кадри бою одеських морпіхів ЗСУ на фронті

Оператори дронів. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Одеські морпіхи показали майстерне знищення живої сили та техніки ворога на фронті. Оператори дронів ЗСУ цього разу ліквідували не тільки штурмовиків та техніку ЗС РФ, але й РЕБи супротивника.

Відео з кадрами бою оприлюднили бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти.

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Подробиці бою

На кадрах, які опублікували бійці одеської 37-ї окремої бригади морської піхоти, можна побачити влучні дронові удари на підрозділи росіян. Під вогнем опинилася як ворожа бронетехніка, так і мотоцикли, на яких останнім часом ЗС РФ полюбляють проводити штурми посадок. Піхотинці ворога намагалися сховатися, однак були знищені влучними скидами.

"І поки російська пропаганда кричить про свою "живу силу", цю силу ми перетворюємо на неживу. Працюємо на результат!" — йдеться у повідомленні військових.

Крім того, ЗСУ знищили кілька РЕБів, які були встановлені окупантами на вежах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бій одеських морпіхів з 35-ї бригади. А також про знищення ворожої техніки за допомогою дронів.