Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Знищення ворога на фронті — Одеські морпіхи показали відео

Знищення ворога на фронті — Одеські морпіхи показали відео

Ua en ru
Дата публікації: 21 травня 2025 12:32
Видовищні кадри бою одеських морпіхів ЗСУ на фронті
Оператори дронів. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Одеські морпіхи показали майстерне знищення живої сили та техніки ворога на фронті. Оператори дронів ЗСУ цього разу ліквідували не тільки штурмовиків та техніку ЗС РФ, але й РЕБи супротивника.

Відео з кадрами бою оприлюднили бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти.

Реклама
Читайте також:

Подробиці бою

На кадрах, які опублікували бійці одеської  37-ї окремої бригади морської піхоти, можна побачити влучні дронові удари на підрозділи росіян. Під вогнем опинилася як ворожа бронетехніка, так і мотоцикли, на яких останнім часом ЗС РФ полюбляють проводити штурми посадок. Піхотинці ворога намагалися сховатися, однак були знищені влучними скидами. 

"І поки російська пропаганда кричить про свою "живу силу", цю силу ми перетворюємо на неживу. Працюємо на результат!" — йдеться у повідомленні військових.

Крім того, ЗСУ знищили кілька РЕБів, які були встановлені окупантами на вежах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бій одеських морпіхів з 35-ї бригади. А також про знищення ворожої техніки за допомогою дронів.

Одеса Новини Одеси дрони війна в Україні морська піхота
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /