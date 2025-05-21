Почему ВСУ до сих пор не уничтожили Крымский мост, рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук

Крымский мост стал символом россиян — он под жесткой охраной
Крымский мост до сих пор не разрушен только потому, что россиянам удалось значительно усилить его охрану. Поскольку этот объект для них важен не только для логистики, но и как идеологический символ.
Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини".
Почему стоит Крымский мост
По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, враг построил возле Крымского моста прочную систему обороны, что затрудняет его поражение для ВСУ. И в случае вероятности воздушной или морской атаки мост сразу же перекрывают. Кроме того, именно возле этого объекта сконцентрировано очень много средств ПВО.
"Они вкладывают серьезные ресурсы в охрану этого объекта. Потому что мост для них — не только логистический узел, но и идеологический символ. И поэтому оккупанты вынуждены сохранять высокую концентрацию ПВО возле него", — говорит спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Дмитрий Плетенчук добавил, что плотность прикрытия ПВО в Крыму настолько высока, что на территории России больше пропущенных ударов со стороны ВСУ, чем на полуострове.
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