Україна — потужна морська держава, розповів командувач ВМС Неїжпапа

Чорроморський форум. Фото: Новини.LIVE

Україна не лише країна біля моря, а саме морська держава. Оскільки нам вдалося забезпечити роботу чорноморських портів, а наших ВМС ворог все більше побоюється та переховується у Новоросійську.

Про це заявив командувач військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в рамках Чорноморського безпекового форуму.

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Росія з початку повномасштабного вторгнення намагається позбавити Україну статусу морської держави. Однак завдяки плідній роботі ВМС ворогу це не вдалося зробитти. Крім того, попри обстріли, порти Одещини працюють, підживлюючи економіку всії країни.

"Зараз ми бачимо на рейді Одеси чимало цивільних суден, які приходять в українські порти. І це велика перемога у боротьбі за незалежність нашої держави. Вихід до моря — це як подарунок долі. Але на ньому треба ще забезпечити безпеку для кораблів. Це економіка, незалежність та розвиток", — каже командувач військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

Олексій Неїжпапа також додав, що створювати безпечні умови для цивільного судноплавства у Чорному морі має не тільки Україна, але й всі держави світу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ розпродає кораблі. А також про посилену охорону кримського мосту.