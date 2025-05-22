В России не хватает комплектующих для развития флота - спикер ВМС Плетенчук

Корабль в доке. Фото иллюстративное: defence-ua

Кораблестроительная отрасль России сталкивается с системными проблемами из-за нехватки комплектующих. В результате РФ уже пришлось продать немало судов в другие страны.

Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в рамках телемарафона "Єдині новини".

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Проблема комплектующих

Сейчас российский флот столкнулся с критической зависимостью от импорта комплектующих, включая двигатели. Кроме того, после 2014 года Украина прекратила поставки газотурбинных установок из Николаева, что сорвало целую серию производства кораблей РФ. Их пришлось недостроенными продать Индии.

"Индия уже отдельно потом покупала у нас эти двигатели. Так было и с другими сериями, где они заменяли двигатели сначала на китайские, потом на российские. Если брать ракетные корабли, то они выпускали таких двигателей всем своим государством один в год", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что выполнение гособоронзаказа в судостроении в России составляет менее 70%, а задержки по срокам бывают даже на 10 лет.

Напомним, недавно мы писали о новом корабле РФ в Средиземном море. А также о том, почему стало меньше обстрелов портов Одесской области.