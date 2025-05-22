В Росії не вистачає комплектуючих для розбудови флоту - речник ВМС Плетенчук

Корабель в доці. Фото ілюстративне: defence-ua

Кораблебудівна галузь Росії стикається із системними проблемами через нестачу комплектуючих. В результаті РФ вже довелося продати чимало суден в інші країни.

Про це розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук в рамках телемарафону "Єдині новини".

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Проблема комплектуючих

Наразі російський флот стикнувся із критичною залежністю від імпорту комплектуючих, включаючи двигуни. Крім того, після 2014 року Україна припинила постачання газотурбінних установок із Миколаєва, що зірвало цілу серію виробництва кораблів РФ. Їх довелося недобудованим продати Індії.

"Індія вже окремо потім купляла у нас ці двигуни. Так було і з іншими серіями, де вони заміняли двигуни спочатку на китайські, потім на російські. Якщо брати ракетні кораблі, то вони випускали таких двигунів всією своєю державою один на рік", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що виконання держоборонзамовлення у суднобудуванні в Росії складає менше 70%, а затримки за строками бувають навіть на 10 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий корабель РФ у Середземному морі. А також про те, чому поменшало обстрілів портів Одещини.