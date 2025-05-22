Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Росіяни розпродають кораблі — на які не вистачає комплектуючих

Росіяни розпродають кораблі — на які не вистачає комплектуючих

Ua en ru
Дата публікації: 22 травня 2025 20:20
В Росії не вистачає комплектуючих для розбудови флоту - речник ВМС Плетенчук
Корабель в доці. Фото ілюстративне: defence-ua

Кораблебудівна галузь Росії стикається із системними проблемами через нестачу комплектуючих. В результаті РФ вже довелося продати чимало суден в інші країни.

Про це розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук в рамках телемарафону "Єдині новини".

Реклама
Читайте також:

Проблема комплектуючих

Наразі російський флот стикнувся із критичною залежністю від імпорту комплектуючих, включаючи двигуни. Крім того, після 2014 року Україна припинила постачання газотурбінних установок із Миколаєва, що зірвало цілу серію виробництва кораблів РФ. Їх довелося недобудованим продати Індії.

"Індія вже окремо потім купляла у нас ці двигуни. Так було і з іншими серіями, де вони заміняли двигуни спочатку на китайські, потім на російські. Якщо брати ракетні кораблі, то вони випускали таких двигунів всією своєю державою один на рік", — каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що виконання держоборонзамовлення у суднобудуванні в Росії складає менше 70%, а затримки за строками бувають навіть на 10 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий корабель РФ у Середземному морі. А також про те, чому поменшало обстрілів портів Одещини.

Одеса ВМС Новини Одеси Росія Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /