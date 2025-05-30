Российский флот боится выходить в Черное море из-за дронов ВСУ

Морской дрон ВСУ. Фото иллюстративное: Укринформ

Треть Черноморского флота РФ на сегодняшний день благодаря этим дронам находится на дне Черного моря. Это удалось сделать благодаря украинским морским дронам.

Об этом сообщил соучредитель Deep State Роман Погорелый в рамках Черноморского форума по безопасности.

Реклама

Читайте также:

Флот РФ боится выходить в море

Благодаря новейшим морским дронам ВСУ удалось обезопасить торговое пространство, для того чтобы экспортировать зерно и крупы и тем самым подпитывать экономику страны. Кроме того, из-за угрозы от украинских БпЛА враг сегодня вообще боится выходить в Черное море.

"Ребята которые плавают на этих дронах скржаться, что не по кому осуществлять поражение и в последнее время они от скуки начали сбивать вертолеты, авиацию, начали возить морем дроны, которые осуществляют поражение на более глубокой территории противовоздушной обороны", — говорит соучредитель Deep State Роман Погорелый.

Роман Погорелый также добавил, что ВСУ не прекратят наводить ужас на российский флот и авиацию, пока РФ не остановит вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, недавно мы писали о том, что Украина изменила правила войны. А также о том, что безопасность в Черном море является приоритетом для всего мира.