Сколько тонн грузов было обработано в портах Большой Одессы с начала работы морского коридора - Кашуба

Порт Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения РФ было повреждено почти 400 объектов портовой инфраструктуры Большой Одессы. Кроме того, за это время россияне обстреляли 31 гражданское судно.

Об этом сообщил заместитель Министра развития громад и территорий Украины Андрей Кашуба в рамках Черноморского форума по безопасности.

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Работа морского коридора

В результате атак на порты Большой Одессы пострадало 106 гражданских. Ориентировочная стоимость восстановления инфраструктуры после многочисленных разрушений в настоящее время составляет около одного миллиарда евро.

"Это уже было ориентировочно подсчитано, и мы имеем такие цифры. Еще один вызов — это обеспечение устойчивой логистики в направлении портов, а также грузооборота в портах. Этому вопросу наш сектор, наше министерство уделяет очень много внимания", — говорит заместитель министра развития громад и территорий Украины Андрей Кашуба.

Андрей Кашуба также добавил, что с начала работы морского коридора в портах Большой Одессы было обработано 123 миллиона тонн грузов. Большинство экспорта составило зерно — 70 миллионов тонн. Кроме того, несмотря на военные действия и на ежедневные обстрелы со стороны РФ, уже перегружено почти 5000 судов.

Напомним, недавно мы писали о том, что порты Одесской области экспортируют даже больше зерна, чем до войны. А также о том, как на торговлю повлияет соглашение с США.