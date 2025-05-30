Масове відключення води в Одесі - які адреси та коли відновлять

Вода у баклажці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 травня, в Одесі відключили воду тисячам абонентів через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють відновити до 15:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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В кого немає води

Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:

Вул. Одарія,

вул Чорноморського козацтва,

вул Щеголева,

вул. Атамана Чепіги (частково),

пров. Кутузова,

вул. Плигуна,

вул. Балківська (частково),

вул. Отамана Головатого,

вул. Приморська,

вул. Розкидайлівська,

узввіз Віталія Блажка,

вул. Церковна.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Роботи триватимуть до 15:00.

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.