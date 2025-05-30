Масове відключення води в Одесі - які адреси та коли відновлять

Масове відключення води в Одесі — адреси бюветів міста
Сьогодні, 30 травня, в Одесі відключили воду тисячам абонентів через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють відновити до 15:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого немає води
Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:
- Вул. Одарія,
- вул Чорноморського козацтва,
- вул Щеголева,
- вул. Атамана Чепіги (частково),
- пров. Кутузова,
- вул. Плигуна,
- вул. Балківська (частково),
- вул. Отамана Головатого,
- вул. Приморська,
- вул. Розкидайлівська,
- узввіз Віталія Блажка,
- вул. Церковна.
Роботи триватимуть до 15:00.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
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