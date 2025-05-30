Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда восстановят

Массовое отключение воды в Одессе — адреса бюветов города
Сегодня, 30 мая, в Одессе отключили воду тысячам абонентов из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Поставки горожанам обещают восстановить до 15:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:
- Ул. Одария,
- ул Черноморского казачества,
- ул Щеголева,
- ул. Атамана Чепиги (частично),
- переулок Кутузова,
- ул. Плигуна,
- ул. Балковская (частично),
- ул. Атамана Головатого,
- ул. Приморская,
- ул. Раскидайловская,
- проезд Виталия Блажко,
- ул. Церковная.
Работы будут продолжаться до 15:00.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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