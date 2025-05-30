Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда восстановят

Вода в баклажке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 мая, в Одессе отключили воду тысячам абонентов из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Поставки горожанам обещают восстановить до 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

Ул. Одария,

ул Черноморского казачества,

ул Щеголева,

ул. Атамана Чепиги (частично),

переулок Кутузова,

ул. Плигуна,

ул. Балковская (частично),

ул. Атамана Головатого,

ул. Приморская,

ул. Раскидайловская,

проезд Виталия Блажко,

ул. Церковная.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Работы будут продолжаться до 15:00.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.