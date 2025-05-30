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Массовое отключение воды в Одессе — адреса бюветов города

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Дата публикации 30 мая 2025 10:52
Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда восстановят
Вода в баклажке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 мая, в Одессе отключили воду тысячам абонентов из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Поставки горожанам обещают восстановить до 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

  • Ул. Одария,
  • ул Черноморского казачества,
  • ул Щеголева,
  • ул. Атамана Чепиги (частично),
  • переулок Кутузова,
  • ул. Плигуна,
  • ул. Балковская (частично),
  • ул. Атамана Головатого,
  • ул. Приморская,
  • ул. Раскидайловская,
  • проезд Виталия Блажко,
  • ул. Церковная.
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Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Работы будут продолжаться до 15:00.

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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