Скільки тонн вантажів було оброблено у портах Великої Одеси з початку роботи морського коридору - Кашуба

Порт Одещини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З початку повномасштабного вторгнення РФ було пошкоджено майже 400 об'єктів портової інфраструктури Великої Одеси. Крім того, за цей час росіяни обстріляли 31 цивільне судно.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба в рамках Чорноморського безпекового форуму.

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Внаслідок атак на порти Великої Одеси постраждало 106 цивільних осіб. Орієнтовна вартість відновлення інфраструктури після чисельних руйнацій на сьогодні становить близько одного мільярда євро.

"Це вже було орієнтовно підраховано, і ми маємо такі цифри. Ще один виклик — це забезпечення сталої логістики в напрямку портів, а також вантажу обігу в портах. Цьому питанню наш сектор, наше міністерство приділяє дуже багато уваги", — каже заступник міністра розвитку громад і територій України Андрій Кашуба.

Андрій Кашуба також додав, що з початку роботи морського коридору в портах Великої Одеси було оброблено 123 мільйони тонн вантажів. Більшість експорту склало зерно — 70 мільйонів тонн. Крім того, незважаючи на військові дії та на щоденні обстріли збоку РФ, вже перевантажено майже 5 000 суден.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що порти Одещини експортують навіть більше зерна, ніж до війни. А також про те, як на торгівлю вплине угода із США.