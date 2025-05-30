Російський флот боїться виходити у Чорне море через дрони ЗСУ

Морський дрон ЗСУ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Третина Чорноморського флоту РФ на сьогодні завдяки цим дронам перебуває на дні Чорного моря. Це вдалося зробити завдяки українським морським дронам.

Про це повідомив співзасновник Deep State Роман Погорілий в рамках Чорноморського безпекового форуму.

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Завдяки новітнім морським дронам ЗСУ вдалося убезпечити торгівельний простір, для того щоб експортувати зерно та крупи та підживлювати економіку країни. Крім того, через загрозу від українських БпЛА ворог сьогодні взагалі боїться виходити у Чорне море.

"Хлопці, які плавають на цих дронах, скаржаться, що немає по кому здійснювати ураження, й останнім часом вони від нудьги почали збивати гелікоптери, авіацію, почали возити морем дрони, які здійснюють ураження на глибшій території протиповітряної оборони", — каже співзасновник Deep State Роман Погорілий.

Роман Погорілий також додав, що ЗСУ не припинять наводити жах на російський флот та авіацію, доки РФ не завершить здійснювати збройну агресію проти України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Україна змінила правила війни. А також про те, що безпека у Чорному морі є пріоритетом для всього світу.