Украина смогла противостоять РФ на море дронами

Лорд Эшкрофт. Фото: Новини.LIVE

Одесский регион открывает новую геополитическую главу в истории. Поскольку именно Черное море становится не только самым важным водоемом для перевозки зерна, но и местом мировой борьбы с агрессором.

Об этом сообщил британский меценат Лорд Эшкрофт в рамках Черноморского форума по безопасности.

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Война на море

По словам Лорда Эшкрофта, Украина, не имея традиционного флота, смогла отразить атаки такой морской державы, как РФ и изменить ведение войны на воде. Это стало возможным благодаря инновациям в оборонной сфере и морским дронам.

"Такие морские дроны как "Магура" переписывают все правила морского ведения боя. Я имел честь видеть эти технологии собственными глазами и я действительно поражен такими нововведениями. Один из морских дронов даже сбил недавно российский военный самолет и это то, что ценит общий мир. Это является поворотным пунктом",— сказал британский меценат Лорд Эшкрофт.

Лорд Эшкрофт также отметил, что именно Украина сегодня играет ведущую роль в мировой продовольственной безопасности.

Напомним, недавно мы писали о том, что безопасность в Черном море является приоритетом для всего мира. А также о том, что РФ распродает корабли, для которых не хватает комплектующих.