Україна змогла протистояти РФ на морі дронами

Лорд Ешкрофт. Фото: Новини.LIVE

Одеський регіон відкриває нову геополітичну главу в історії. Оскільки саме Чорне море стає не тільки важливішою водоймою для перевезення зерна, але й місцем світової боротьби з агресором.

Про це повідомив британський меценат Лорд Ешкрофт в рамках Чорноморського безпекового форуму.

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Війна на морі

За словами Лорда Ешкрофта, Україна, не маючи традиційного флоту, змогла відбити атаки такої морської держави, як РФ та змінити ведення війни на воді. Це стало можливим завдяки інноваціям в оборонній сфері та морським дронам.

"Такі морські дрони як "Магура" переписують всі правила морського ведення бою. Я мав честь бачити ці технології власними очами і я дійсно вражений такими нововведеннями. Один з морських дронів навіть збив нещодавно російський військовий літак і це те, що цінує загальний світ. Це є поворотним пунктом", — сказав британський меценат Лорд Ешкрофт.

Лорд Ешкрофт також зазначив, що саме Україна сьогодні відіграє ппровідну роль у світовій продовольчій безпеці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що безпека у Чорному морі є пріорітетом для всього світу. А також про те, що РФ розпродає кораблі, для яких не вистачає комплектуючих.