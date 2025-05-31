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НАТО поможет Украине сдерживать Россию в Черном море

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Дата публикации 31 мая 2025 10:57
НАТО поможет Украине сдерживать РФ в Черном море
Авианосец НАТО. Иллюстративное фото: Dvids

НАТО заинтересовано, чтобы Украина и в дальнейшем сдерживала флот России в Черном море. В Альянсе заверили, что будут делать все, чтобы у наших Вооруженных сил были для этого все возможности.

Об этом заявил старший аналитик Hudson Institute Люк Коффи в рамках Черноморского форума по безопасности в Одессе.

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Интересы НАТО

Старший аналитик Hudson Institute Люк Коффи во время форума в Одессе заявил, что сдерживание российского флота в Черном море отвечает интересам НАТО. Поэтому Альянс будет делать все, чтобы у нашего государства были соответствующие ресурсы и возможности.

"Это является интересами НАТО, чтобы у Украины были возможность держать Черноморский флот России настолько далеко, насколько это возможно. Украина уже показала, что может сдерживать флот РЫ, и будет делать это и дальше",— говорит аналитик Hudson Institute Люк Коффи.

Люк Коффи также добавил, что с началом полномасштабной войны роль НАТО в отношении безопасности в регионе является ключевой, особенно после того, как Турция закрыла проливы.

Напомним, недавно мы писали об угрозе от российских кораблей в Черном и Средиземном морях. А также о том, почему почему почему безопасность в акваториях должна быть приоритетом для всего мира.

Одесса НАТО Черное море Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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