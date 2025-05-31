НАТО допоможе Україні стримувати РФ у Чорному морі

Авіаносець НАТО. Ілюстративне фото: Dvids

НАТО зацікавлене, щоб Україна й надалі стримувала флот Росії в Чорному морі. В Альянсі завірили, що робитимуть все, аби в наших Збройних сил були для цього всі можливості.

Про це заявив старший аналітик Hudson Institute Люк Коффі в рамках Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

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Інтереси НАТО

Старший аналітик Hudson Institute Люк Коффі під час форуму в Одесі заявив, що стримування російського флоту в Чорному морі відповідає інтересам НАТО. Тому Альянс буде робити все, аби в нашої держави були відповідні ресурси і можливості.

"Це є інтересами НАТО, щоб у України були можливість тримати Чорноморський флот Росії настільки далеко, наскільки це можливо. Україна вже показала, що може стримувати флот РФ, і буде робити це й далі", — каже аналітик Hudson Institute Люк Коффі.

Люк Коффі також додав, що з початком повномасштабної війни роль НАТО щодо безпекової ситуації в регіоні є ключовою, особливо після того, як Туреччина закрила проливи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу від російських кораблів у Чорному та Середземному морях. А також про те, чому чому безпека в акваторіях має бути пріоритетом для всього світу.