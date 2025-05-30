Россия направила больше всего сил в начале вторжения, пытаясь захватить Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области - нардеп Костенко

Бойцы ВСУ. Фото иллюстративное: Главком

Если Украина будет контролировать Юг и море, она будет иметь военную и экономическую возможность вернуть и захваченные территории. Именно поэтому враг в начале войны больше всего давил именно на это направление.

Такое заявил нардеп Роман Костенко в рамках Черноморского форума по безопасности в Одессе.

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Важность Юга

По словам нардепа Романа Костенко, битва за Юг была одной из ключевых в войне. По его словам, именно на это направление Россия направила больше всего сил в начале вторжения, пытаясь захватить Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. Кроме того, таким образом РФ проложила бы логистические пути в Крым по суше.

"Мы видели, как они продвигались. Когда я принимал решение куда ехать и брать в руки оружие, я понимал что надо ехать на юг. И то, что мы выиграли битву за юг, Силы обороны, украинцы, именно это дает нам возможность сражаться дальше и дает нам шанс на то, что мы вернем все свои территории",— говорит нардеп Роман Костенко.

Роман Костенко отметил, что контроль над Югом и выход к морю — важно не только с военной точки зрения. Поскольку на этих регионах в основном держится и вся экономика Украины.

Напомним, недавно мы писали о том, что украинская ПВО сбила новейший реактивный дрон РФ. А также о том, благодаря чему Россия больше не имеет преимуществ в воздухе.