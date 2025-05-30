ПВО Украины сбили новейший реактивный дрон "Дань-м" над Одесской областью - ГУР

Реактивный дрон РФ. Фото иллюстративное: ТСН

Новейший реактивный дрон России был уничтожен из зенитно-ракетного комплекса, разработанного Главным управлением разведки Украины. Поражение вражеского БпЛА произошло во время воздушной атаки РФ на Одесскую область.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Подробности сбития

Во время атаки на Одесскую область 29 мая, бойцы Вооруженных сил Украины обнаружили в небе новейший реактивный дрон РФ. Благодаря быстрому реагированию противовоздушной обороны юга по БпЛа был нанесен точный удар ракетой Р-73. В результате беспилотник, вероятно "Дань-м", был уничтожен и упал в Черное море.

"Для отражения ночной вражеской атаки беспилотников в Одесской области был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73", — говорится в сообщении ГУР.

В ГУР добавляют, что обучение операторов этой системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки.

Напомним, недавно мы писали о том, что благодаря украинским дронам Россия больше не имеет преимуществ в воздухе. А также о сбитии российского Су-30 над Черным морем.