ПВО Украины сбили новейший реактивный дрон "Дань-м" над Одесской областью - ГУР

Украинская ПВО сбила новейший реактивный дрон РФ над Одесчиной
Новейший реактивный дрон России был уничтожен из зенитно-ракетного комплекса, разработанного Главным управлением разведки Украины. Поражение вражеского БпЛА произошло во время воздушной атаки РФ на Одесскую область.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Подробности сбития
Во время атаки на Одесскую область 29 мая, бойцы Вооруженных сил Украины обнаружили в небе новейший реактивный дрон РФ. Благодаря быстрому реагированию противовоздушной обороны юга по БпЛа был нанесен точный удар ракетой Р-73. В результате беспилотник, вероятно "Дань-м", был уничтожен и упал в Черное море.
"Для отражения ночной вражеской атаки беспилотников в Одесской области был успешно применен разработанный специалистами ГУР МО Украины при поддержке иностранных партнеров мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73", — говорится в сообщении ГУР.
В ГУР добавляют, что обучение операторов этой системы ПВО провели сотрудники украинской военной разведки.
Напомним, недавно мы писали о том, что благодаря украинским дронам Россия больше не имеет преимуществ в воздухе. А также о сбитии российского Су-30 над Черным морем.
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