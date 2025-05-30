ППО України збили новітній реактивний дрон "Дань-м" над Одещиною - ГУР

Українська ППО збила новітній реактивний дрон РФ над Одещиною
Новітній реактивний дрон Росії було знищено з зенітно-ракетного комплексу, розробленого Головним управлінням розвідки України. Ураження ворожого БпЛА сталося під час повітряної атаки РФ на Одещину.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Подробиці збиття
Під час атаки на Одещину 29 травня бійці Збройних сил України виявили у небі новітній реактивний дрон РФ. Завдяки швидкому реагуванню протиповітряної оборони півдня по БпЛа був нанесений влучний удар ракетою Р-73. В результаті безпілотник, ймовірно "Дань-м", був знищений та впав у Чорне море.
"Для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73", — йдеться у повідомленні ГУР.
У ГУР додають, що навчання операторів цієї системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що завдяки українським дронам Росія більше не має переваг у повітрі. А також про збиття російського Су-30 над Чорним морем.
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