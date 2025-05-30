ППО України збили новітній реактивний дрон "Дань-м" над Одещиною - ГУР

Реактивний дрон РФ. Фото ілюстративне: ТСН

Новітній реактивний дрон Росії було знищено з зенітно-ракетного комплексу, розробленого Головним управлінням розвідки України. Ураження ворожого БпЛА сталося під час повітряної атаки РФ на Одещину.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Під час атаки на Одещину 29 травня бійці Збройних сил України виявили у небі новітній реактивний дрон РФ. Завдяки швидкому реагуванню протиповітряної оборони півдня по БпЛа був нанесений влучний удар ракетою Р-73. В результаті безпілотник, ймовірно "Дань-м", був знищений та впав у Чорне море.

"Для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73", — йдеться у повідомленні ГУР.

У ГУР додають, що навчання операторів цієї системи ППО провели співробітники української воєнної розвідки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що завдяки українським дронам Росія більше не має переваг у повітрі. А також про збиття російського Су-30 над Чорним морем.