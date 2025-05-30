Росія спрямувала найбільше сил на початку вторгнення, намагаючись захопити Миколаївську, Херсонську та Одеську області - нардеп Костенко

Бійці ЗСУ. Фото ілюстративне: Главком

Якщо Україна контролюватиме Південь і море, вона матиме військову та економічну можливість повернути і захоплені території. Саме тому ворог на початку війни найбільше тиснув саме на цей напрям.

Таке заявив нардеп Роман Костенко в рамках Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

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Важливість Півдня

За словами нардепа Романа Костенка, битва за Південь була однією з ключових у війні. За його словами, саме на цей напрям Росія спрямувала найбільше сил на початку вторгнення, намагаючись захопити Миколаївську, Херсонську та Одеську області. Крім того, таким чином РФ проклала би логістичні шляхи до Криму суходолом.

"Ми бачили, як вони просувалися. Коли я приймав рішення куди їхати і брати до рук зброю, я розумів що треба їхати на південь. І те що ми виграли битву за південь, Сили оборони, українці, саме це дає нам можливість битися далі і дає нам шанс на те, що ми повернемо всі свої території",— каже нардеп Роман Костенко.

Роман Костенко наголосив, що контроль над Півднем і вихід до моря — важливо не тільки з військової точки зору. Оскільки на цих регіонах здебільше тримається і вся економіка України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що українська ППО збила новітній реактивний дрон РФ. А також про те, завдяки чому Росія більше не має переваг у повітрі.