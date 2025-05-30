Румунія допоможе Україні контролювати припинення вогню у Чорному морі

Безпековий форум в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Румунія готова контролювати припинення вогню у Чорному морі. Оскільки енергетична та продовольча незалежність Європи ґрунтується саме на безпеці в нашій акваторії.

Про це заявив віцеголова Комітету у закордонних справах Палати депутатів Румунії Штефан Синте в рамках Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

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За словами Штефана Синте, Чорне море сьогодні — не лише арена безпекового протистояння із країною-агресором, а й ключ до енергетичної незалежності Європи. А продовольчі маршрути акваторією є критично важливою для країн ЄС, Африки та Близького Сходу.

"Відкрите Чорне море — це передумова для економічного розвитку трьох континентів. І Румунія чітко розуміє свою роль у цій безпековій архітектурі. Ми вже створили спільну з Болгарією і Туреччиною військово-морську групу для розмінування. Румунія готова контролювати припинення вогню в Чорному морі", — сказав Штефан Синте.

Штефан Синте завірив, що Румунія буде підтримувати Україну до її остаточної перемоги. А після завершення війни допоможе у процесах відбудови нашої держави та розмінування моря.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що перемога на півдні допоможе Україні повернути окуповані території. А також про збиття реактивного дрону РФ над Чорним морем.