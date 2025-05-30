Румыния поможет Украине контролировать прекращение огня в Черном море

Форум по безопасности в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Румыния готова контролировать прекращение огня в Черном море, поскольку энергетическая и продовольственная независимость Европы основывается именно на безопасности в нашей акватории.

Об этом заявил вице-председатель Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Румынии Штефан Синте в рамках Черноморского форума по безопасности в Одессе.

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По словам Штефана Синте, Черное море сегодня — не только арена глобального противостояния со страной-агрессором, но и ключ к энергетической независимости Европы. А продовольственные маршруты по акватории критически важны для стран ЕС, Африки и Ближнего Востока.

"Открытое Черное море — это предпосылка для экономического развития трех континентов. И Румыния четко понимает свою роль в этой архитектуре безопасности. Мы уже создали совместную с Болгарией и Турцией военно-морскую группу для разминирования. Румыния готова контролировать прекращение огня в Черном море", — сказал Штефан Синте.

Штефан Синте заверил, что Румыния будет поддерживать Украину до ее окончательной победы. А после завершения войны поможет в процессах восстановления нашего государства и разминирования моря.

Напомним, недавно мы писали о том, что победа на юге поможет Украине вернуть оккупированные территории. А также о сбитии реактивного дрона РФ над Черным морем.