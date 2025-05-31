Президент Турции Эрдоган имеет возможность остановить войну в Украине

Реджеп Эрдоган. Фото: Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Эрдоган может стать ключевым посредником для прекращения войны в Черноморском регионе. Поскольку он давно поддерживает Украину и имеет влияние на РФ.

Об этом сказала аналитик Центра европейской политики Аманда Пол на форуме по безопасности в Одессе.

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По мнению Аманды Пол, Реджеп Эрдоган — опытный стратег, а Турция имеет хорошие отношения со всеми сторонами, поэтому может помочь достичь мира. Кроме того, Анкара поддерживает Украину с 2014 года и остается важным игроком в Черноморском регионе.

"Эрдоган — блестящий стратег и мастер политической шахматной игры. Он выстроил позицию Турции так, что именно Анкара сегодня является лучшим кандидатом на роль посредника. Я убеждена: Эрдоган хочет стать тем, кто поставит последнюю фигуру на доске — и поможет достичь перемирия в Украине", — говорит Аманда Пол.

Аманда Пол также добавила, что после аннексии Крыма Турция первой начала требовать реакции союзников на нарушение международного права.

Напомним, недавно мы писали о том, почему США не должны признавать Крым российским. А также о том, какую роль может сыграть в процессе прекращения огня.