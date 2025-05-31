ЄС та НАТО могли б завершити війну в Україні

Безпековий форм в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Країни ЄС та НАТО роблять недостатньо для завершення війни в Україні. Це пов'язано із тим, що насправді деякі європейські партнери не зацікавлені у підтримці нашої держави.

Про це заявив заступник очільника МЗС Олександр Міщенко в рамках Чорноморського безпекового форуму.

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Різні позиції партнерів

За словами Олександра Міщенка, якби всі партнери, зокрема країни Європейського Союзу та НАТО докладали максимум зусиль, війна могла б закінчитися швише. Однак позиція деяких держав стосовно підтримки України дещо відрізняється. Зокрема це стосується Угорщини, яка підіграє РФ, вважає заступник очільника МЗС.

"Світ такий, який є. І ми вдячні тим партнерам, які нам допомагають. Не всі країни Європейського Союзу дотримуються єдиної політики відносно підтримки України. Ми бачимо, наприклад, роль Угорщини, яку важко назвати позитивною. І це не співвідноситься з їх членством у ЄС",— каже Олександр Міщенко.

Олександр Міщенко також додав, що Україна продовжує співпрацювати з усіма країнами, аби знайти порозуміння та шляхи вирішення проблеми. Окремо він відзначив Туреччину, яка відіграла важливу роль у питаннях обміну полоненими.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Реджеп Ердоган може сприяти встановленню мира в Україні. А також про те, що Європейський союз залежить від безпекової ситуації на нашій території.