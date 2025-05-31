ЕС и НАТО могли бы завершить войну в Украине

Формы безопасности в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Страны ЕС и НАТО делают недостаточно для завершения войны в Украине. Это связано с тем, что на самом деле некоторые европейские партнеры не заинтересованы в поддержке нашего государства.

Об этом заявил заместитель главы МИД Александр Мищенко в рамках Черноморского форума по безопасности.

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Разные позиции партнеров

По словам Александра Мищенко, если бы все партнеры, в частности страны Европейского Союза и НАТО прилагали максимум усилий, война могла бы закончиться быстрее. Однако позиция некоторых государств относительно поддержки Украины несколько отличается. В частности, это касается Венгрии, которая подыгрывает РФ, считает заместитель главы МИДа.

"Мир такой, какой есть. И мы благодарны тем партнерам, которые нам помогают. Не все страны Европейского Союза придерживаются единой политики в отношении поддержки Украины. Мы видим, например, роль Венгрии, которую трудно назвать положительной. И это не соотносится с их членством в ЕС",— говорит Александр Мищенко.

Александр Мищенко также добавил, что Украина продолжает сотрудничать со всеми странами, чтобы найти взаимопонимание и пути решения проблемы. Отдельно он отметил Турцию, которая сыграла важную роль в вопросах обмена пленными.

Напомним, недавно мы писали о том, что Реджеп Эрдоган может способствовать установлению мира в Украине. А также о том, что Европейский союз зависит от ситуации с безопасностью на нашей территории.