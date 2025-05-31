Європа залежить від безпеки в Україні - Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Урсула фон дер Ляйєн і Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс президента

Безпека в Україні важлива для всієї Європи. Саме тому країни ЄС мають більше взаємодіяти із нашою державою у досягненні миру та відсічі збройної агресії РФ.

Про це під час безпекового форуму в Одесі заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Реклама

Читайте також:

Важливість України для Європи

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що стабільність в Україні важлива для всієї Європи, а особливо для таких країн, як Румунія та Болгарія. Оскільки від цього залежить економічний розвиток регіону. Саме тому ЄС повинен відігравати більшу роль у забезпеченні безпеки та миру в Чорному морі.

"Члени ЄС відчувають, що вони також залежать від безпеки в Україні, від стабільності. Для них важливо, щоб наша держава й надалі розбудовувала свою економіку та розвивала свою культуру", — сказав Бен Воллес.

Бен Воллес також нагадав про військову допомогу Великої Британії Україні, додавши, що потрібно ще більше взаємодії між країнами. Крім того, до процесу врегулювання необхідно залучити і Туреччину, вважає екс-міністр.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жорстку позицію Дональда Трампа по відоношенню до Росії. А також про те, яким чином Реджеп Ердоган може сприяти миру в Україні.