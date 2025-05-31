Европа зависит от безопасности в Украине - Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Офис президента

Безопасность в Украине важна для всей Европы. Именно поэтому страны ЕС должны больше взаимодействовать с нашим государством в достижении мира и отпора вооруженной агрессии РФ.

Об этом во время форума по безопасности в Одессе заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Важность Украины для Европы

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что стабильность в Украине важна для всей Европы, а особенно для таких стран, как Румыния и Болгария. Поскольку от этого зависит экономическое развитие региона. Именно поэтому ЕС должен играть большую роль в обеспечении безопасности и мира на Черном море.

"Члены ЕС чувствуют, что они также зависят от безопасности в Украине, от стабильности. Для них важно, чтобы наше государство и в дальнейшем развивало свою экономику и развивало свою культуру",— сказал Бен Уоллес.

Бен Уоллес также напомнил о военной помощи Великобритании Украине, добавив, что нужно еще больше взаимодействия между странами. Кроме того, к процессу урегулирования необходимо привлечь и Турцию, считает экс-министр.

Напомним, недавно мы писали о жесткой позиции Дональда Трампа по отношению к России. А также о том, каким образом Реджеп Эрдоган может способствовать миру в Украине.