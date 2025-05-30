Из порта Одессы ежегодно экспортируется поняд 50 миллионов тонн зерна - Кипер

Зерно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из Одесского порта ежегодно экспортируется понал 50 миллионов тонн зерна. Благодаря этому Украина накормила более 400 миллионов человек по всему миру.

Об этом заявил глава Одесской ОВА в рамках Черноморского форума по безопасности в Одессе.

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Экспорт из портов

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, Украина стала первой страной XXI века, которой удалось прорвать морскую блокаду и восстановить экспорт, несмотря на войну. Именно это и не нравится России, потому она продолжает осуществлять атаки на портовую инфраструктуру региона.

"Это меняет динамику глобальной торговли, но враг не останавливается. На прошлой неделе Россия вновь атаковала одесский порт двумя ракетами, были убиты люди. Это был не инцидент, а специальная атака. Но мы не останавливаемся и продолжаем работать",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что война России против Украины беспрецедентно подняла уровень угрозы всему миру. Однако это наоборот способствовало интеграции нашего государства с Европейским Союзом.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько объектов портовой инфраструктуры было повреждено с начала войны. А также о том, что безопасность в Черном море является приоритетом для всего мира.